Более 40 тысяч флаконов Ремдесивира доставили в Украину: что известно о лекарствах от COVID-19
Источник:Минздрав
Более 40 тысяч флаконов препарата для лечения коронавируса – Ремдесивир – доставили в Украину.
Ремдесивир (100 мг) разрешен Министерством здравоохранения. Его можно использовать в стационарном лечении пациентов с COVID-19, входящих в группы риска.
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Препарат был приобретен за деньги из государственного бюджета. Стоимость одного флакона составляет 300 гривен.
Всего на 43 711 флаконов израсходовали 13 113 300 гривен.К слову. Еще в конце 2021 года, по поручению Минздрава, закупили более 60 тысяч флаконов Ремдесивира. А 20 тысяч флаконов, прибывших в Украину накануне, в январе 2022 года, уже развезли в регионы.
Другие лекарства против COVID-19
Отметим, что Минздрав планирует использовать 4 препарата для лечения COVID-больных:
- Молнупиравир для снижения рисков болезни;
- Паксловид – противовирусный препарат от компании Pfizer;
- Тоцилизумаб – против воспаления, провоцирующего COVID-19 у тяжелых пациентов;
- и Ремдесивир.
Как и другие противовирусные препараты, Ремдесивир помогает иммунной системе начать бороться с вирусом еще до того, как она его "узнала".
Правда, ВОЗ не рекомендует Ремдесивир для лечения пациентов, больных COVID-19. Результаты не показали значительного влияния препарата Ремдесивир на выздоровление пациентов.