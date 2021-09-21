Более 40% здоровых людей не знают, что у них атеросклероз

Выявление атеросклероза имеет несколько проблем. Первая – самые распространенные методы диагностики могут пропустить даже серьезные признаки закупоривания сосудов. Вторая – здоровые люди без каких-либо сердечно-сосудистых симптомов не проходят обследование для профилактики.

Атеросклероз проявляется накоплением жировых отложений в кровеносных сосудах. Когда холестериновые бляшки окончательно сужают артерии и блокируют кровоток, происходит сердечный приступ.

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Сейчас самым распространенным методом оценки этих рисков является компьютерная томография сердца, которая изучает степень кальцификации коронарных артерий. Но этот метод нередко пропускает признаки атеросклероза, который только развивается.

Поэтому ученые из Швеции решили сравнить информативность КТ сердца и КТ-ангиографии – малоинвазивного исследования сосудов сердца, которое дает якобы более точную картину о внутреннем состоянии артерий.

Исследователи проанализировали данные более чем 25 тысяч людей без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, которые прошли оба обследования. Возраст участников составлял от 50 до 64 лет.

Результаты исследования

Преимущественно результаты КТ сердца оценивают риски атеросклероза в баллах от нуля до 400. Ученые установили, что участники с нулевыми результатами по КТ сердца уже имели признаки атеросклероза, которые проявляла КТ-ангиография в 5,5% случаев.

КТ-ангиография определила те или иные признаки атеросклероза у 42% участников.

У некоторых людей ситуация оказалась тяжелой: в 5% кровоток был сужен на 50% и больше, а у 2% были заблокированы одна или все коронарные артерии, поставляющие кровь к сердцу. Между тем люди не знали о своем состоянии и не испытывали каких-либо симптомов того, что у них вот-вот может случиться сердечный приступ.

Скрытый коронарный атеросклероз распространен среди людей среднего возраста. И хотя высокий показатель КТ сердца указывает на серьезные риски закупоривания артерий, не менее важно, что нулевой показатель не исключает атеросклероз,

– заявил автор работы Йоран Бергстрем.

Дальнейшие наблюдения показали, что у мужчин атеросклероз развивается примерно на 10 лет раньше, чем у женщин.