Более 45% украинцев получили хотя бы одну прививку против COVID-19

Украина выполняет план вакцинации населения против COVID-19. Так, по состоянию на 10 декабря 45,2% взрослых получили по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Статистика вакцинации в Украине

Зато 39,4% взрослого населения прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

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Более 14 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19,

– говорится в сообщении Минздрава.

Суточная статистика

В течение суток прививки против коронавируса получили 157 728 человек, в том числе первую дозу – 57 253 человека, вторую дозу – 100 475 человек.

Прививки проводили 916 мобильных бригад по иммунизации, 3 264 пункта прививки и 471 центр вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека:

из них получили одну дозу – 14 031 951 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек.

Всего проведено 26 284 188 прививок.

Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

В Минздраве назвали регионы, где самые низкие показатели вакцинации: Волынь, Буковину, Закарпатье и Ивано-Франковщину.

К слову, вчера, 9 декабря в Украине решили не отстранять от работы социальных работников и государственных служащих, у которых нет прививки против коронавируса.

Без сохранения зарплаты отстранят тех работников, которые не имеют документа о прививках по крайней мере одной дозой вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке.

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