Более 46% из всех госпитализированных это дети, – Минздрав

В Украине продолжает расти количество детей, которые болеют COVID-19. В Минздраве рассказали, сколько детей с COVID-19 сейчас есть в медучреждениях.

В частности, сейчас в больницах находится 388 детей с подозрением на COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга 11 февраля.

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Кроме этого, на стационарном лечении уже сейчас нуждаются в помощи медиков 2 160 детей.

Это составляет 46,3% от общего количества коек в больницах,

– отметила Карчевич.

Вакцинация детей

Стоит отметить, что в Украине дети от 12 лет могут привиться от COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Это поможет им избежать попадания в больницу и убережет от тяжелых последствий недуга.

Как привить своего ребенка

Для вакцинации детей от коронавируса достаточно обратиться в любой центр или пункт вакцинации. Это можно сделать на сайте или по номеру горячей линии 0 800 60 20 19 .

. С собой надо иметь свидетельство о рождении (для детей 12 – 13 лет) или паспорт и идентификационный код (детям от 14 лет).

Дети 12 – 13 лет для прививки должны иметь согласие одного из родителей или опекунов.

В то же время детям от 14 лет согласие родителей не требуется – достаточно их собственного желания вакцинироваться.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцина от Pfizer на 93% эффективна в предотвращении госпитализации подростков от 12 до 18 лет. Такие данные освещали по состоянию на середину октября 2021 года.

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Добавим, что ранее в НАН рассказали, что доля госпитализированных среди COVID-пациентов в возрастной категории 0 – 9 лет превысила соответствующую долю в категории 60 – 69 лет. По словам ученых, это указывает на "смещение свойств вируса".