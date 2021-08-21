То есть – 5 миллионов украинцев должны получить две дозы. По состоянию на 21 августа, полностью привиты – 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Обратите внимание Количество больных COVID-19 увеличивается: за сутки обнаружили более 1 700 новых случаев
Ситуация за сутки
За сутки 20 августа 2021 года вакцинировали против коронавируса 147 118 человек. Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированы – 86 148 человек.
В течение суток работали:
- 957 мобильных бригад;
- 2 732 пункта прививки;
- 329 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании
Всего в Украине привили 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426.
В общем провели 8 099 146 прививок.
Обратите внимание Мы готовы делать почти 1 миллион прививок в неделю, – главный санврач Кузин
Успеет ли Ляшко выполнить обещание
- Чтобы выполнить свое обещание министр с командой должны организовать за 10 дней августа еще 1 966 296 вакцинаций.
- Статистика показывает, что придется "ускориться" и вакцинировать минимум по 196,6 тысячи человек ежедневно. Поэтому, вероятно, достичь желаемых 10 миллионов прививок не удастся.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что самые худшие темпы вакцинации в Ивано-Франковской области.