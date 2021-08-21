Более 5 миллионов украинцев вакцинировались: успеет ли Ляшко выполнить обещание

Более 5 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко, баллотируясь на должность, обещал сделать 10 миллионов прививок против коронавируса за лето.

То есть – 5 миллионов украинцев должны получить две дозы. По состоянию на 21 августа, полностью привиты – 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Ситуация за сутки

За сутки 20 августа 2021 года вакцинировали против коронавируса 147 118 человек. Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированы – 86 148 человек.

В течение суток работали:

957 мобильных бригад;

2 732 пункта прививки;

329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании

Всего в Украине привили 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426.

В общем провели 8 099 146 прививок.

Обратите внимание Мы готовы делать почти 1 миллион прививок в неделю, – главный санврач Кузин

Успеет ли Ляшко выполнить обещание