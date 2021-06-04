В Украине выросли темпы вакцинации

Большинство вакцин – 32 489 тысяч – сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Еще более 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac.

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С начала вакцинальной кампании привиты 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу – 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 142 062 человека.

Ситуация с вакцинацией в Украине

В Минздраве сообщили, что в целом в Украине проведено 1 265 723 прививки.

По состоянию на 4 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.

К слову, вчера в Украину прибыла очередная партия вакцин – на этот раз поступило 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.

Поставки препарата осуществили в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца 2021 года поставки в рамках COVAX позволят охватить прививками до 20% населения Украины – 8 миллионов человек.

Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канал