Правительство подготовило план компании по вакцинации населения против COVID-19 – это "дорожная карта", которая состоит из 5 этапов. Общая цель дорожной карты – охват по меньшей мере 50% населения к концу 2022 года.

Источник: 24 канал

Правительство продолжает готовить медицинскую систему для быстрого развертывания компании для вакцинации. Прежде всего это касается логистических вопросов, формирования маршрутов для оперативной и безопасной доставки вакцин, формирования бригад. Об этом во время выступления в Верховной Раде 26 января сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Дорожная карта вакцинации состоит из 5 этапов:

Вакцинация людей с критическим риском инфицирования

В эту группу входят медработники и персонал, которые оказывают помощь больным коронавирусом, это люди в домах для людей преклонного возраста, военнослужащие ООС, которые находятся на передовой.

Важно! В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тысяч человек.

Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском заражения

Ко второй группе относятся соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники. В рамках этого этапа плановый охват – 2 миллиона 540 тысяч человек.

Вакцинация людей с высоким риском инфицирования

Группа людей, выполняющих функции по поддержанию и безопасности жизнедеятельности государства. Это ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие категории, охват – 7,2 миллиона человек.

Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования

Это люди в возрасте от 60-ти до 64-х лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями и другие категории населения. Вакцинация других граждан, не входящих в приоритетные группы.



Правительственный план вакцинации украинцев / Инфографика 24 канала