Министр здравоохранения призвал как можно скорее прийти в пункты массовой вакцинации и получить вторую дозу.

Важно Наличие вакцины от COVID-19 в пункте прививки можно проверить через чат-бот

По словам Ляшко, сейчас более 600 тысяч украинцев еще не пришли за своей второй дозой несмотря на то, что время ее введения уже наступило.

Тем, кто еще не получил вторую прививку, напоминаю о необходимости получения полного курса вакцинации – только так вакцина будет защищать ваше здоровье и жизнь. Прошу: не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации,

– подчеркнул глава Минздрава.

Министр добавил, что в Украине 40% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу прививки против коронавируса. А в Киеве уже пересекли отметку в 50% вакцинированных жителей старше 18 лет.

Что известно о темпах вакцинации в Украине? За минувшие сутки, 16 ноября, в Украине против коронавируса вакцинировали более 290 тысяч человек. 114029 из них получили первую дозу вакцины, остальные 180826 – вторую. Это значительно больше, чем за прошедшие сутки. С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 445 581 человека, 12 445 579 из них получили первую дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек.

Власть поощряет украинцев вакцинироваться

Владимир Зеленский заявил, что украинцам, которые получили 2 дозы прививки от коронавируса, выплатят 1 тысячу гривен. Эти деньги можно будет получить через Дию. За эти деньги люди смогут: