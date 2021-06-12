Темпы вакцинации выросли

Всего с начала вакцинальной кампании привиты 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу – 1 430 990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 230 420 человек.

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К слову, два человека из общего количества вакцинированных, получили вторую дозу препарата за границей. Всего проведено 1 661 410 прививок.

По состоянию на 12 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

Добавим, что глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что до конца июня 2021 года в Украине будет 3,9 миллиона доз вакцин. В то же время сколько именно доз вакцины есть в Украине по состоянию на уже – сказать трудно.

Обратите внимание! В Украине на выходных 12 – 13 июня будет работать 51 центр вакцинации против коронавируса. Пункты открыли в 15 областях и в Киеве.