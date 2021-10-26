За минувшие сутки, 25 октября, против коронавируса вакцинировались 254 920 человек. 185 786 из них получили первую дозу вакцины, а вторую, завершающую дозу – 69 134 человека.

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Прививки проводилось 1 060 мобильными бригадами по иммунизации, 3 086 пунктами прививки и 379 центрами вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса прививали 9 151 480 человек. 9 151 478 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 16 210 280 COVID-прививок.

Какие вакцины использовались: