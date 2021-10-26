За минувшие сутки, 25 октября, против коронавируса вакцинировались 254 920 человек. 185 786 из них получили первую дозу вакцины, а вторую, завершающую дозу – 69 134 человека.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Прививки проводилось 1 060 мобильными бригадами по иммунизации, 3 086 пунктами прививки и 379 центрами вакцинации населения.
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 626 655,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 761 789,
- AstraZeneca – 1 153 127,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала