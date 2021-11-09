За прошедшие сутки, 8 ноября, от коронавируса вакцинировались 240 440 человек. 140 439 из них получили первую дозу, 100 001 – вторую.
На тему Обновили данные эффективности вакцины Moderna от штамма Дельта
Прививки проводились 1026 мобильными бригадами по иммунизации, в 3168 пунктах прививки и в 418 центрах вакцинации населения.
Темпы вакцинации COVID в Украине.
С начала вакцинальной кампании на территории страны от коронавируса привилось 11 546 723 человека.
11 546 721 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 гражданина (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В целом в Украине провели 19 584 775 инъекций (и первой, и второй дозами).
Какие вакцины использовались чаще всего:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 649 892,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246,
- AstraZeneca – 1 466 676,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала