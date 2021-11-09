Более 8 миллионов украинцев уже полностью иммунизированы от COVID-19

Более 8 миллионов украинцев получили две дозы вакцины от COVID-19, завершив полный курс прививки. Более 11 миллионов получили по меньшей мере одну дозу препарата.

За прошедшие сутки, 8 ноября, от коронавируса вакцинировались 240 440 человек. 140 439 из них получили первую дозу, 100 001 – вторую.

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Прививки проводились 1026 мобильными бригадами по иммунизации, в 3168 пунктах прививки и в 418 центрах вакцинации населения.

Темпы вакцинации COVID в Украине.

: 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

С начала вакцинальной кампании на территории страны от коронавируса привилось 11 546 723 человека.

11 546 721 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 гражданина (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом в Украине провели 19 584 775 инъекций (и первой, и второй дозами).

Какие вакцины использовались чаще всего:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 649 892,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246,

AstraZeneca – 1 466 676,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.