По состоянию на 25 февраля за сутки в Украине инфицировались коронавирусом 8 147 человек, из них 483 ребенка и 301 медработник.

Как изменилась ситуация за сутки

В госпитализации нуждались 2 770 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами. От осложнений коронавируса в течение суток умерли 135 больных, в то же время выздоровели 3 889 человек.

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Количество проведенных тестов

За сутки лаборатории Минздрава осуществили 86 926 тестирований, в частности методом ПЦР – 36 670, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496.

В общем украинские лаборатории провели уже 6 809 165 ПЦР-тестирований.

С начала пандемии COVID-19 в Украине: заболел коронавирусом 1 325 841 человек;

по состоянию на 25 февраля смогли побороть болезнь 1 159 311 пациентов;

от осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 25 596 больных.

Сколько больных COVID-19 в регионах: суточный показатель

г. Киев – 652 случая;

Винницкая область – 639 случаев;

Волынская область – 193 случая;

Днепропетровская область – 316 случаев;

Донецкая область – 218 случаев;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 654 случая;

Запорожская область – 132 случая;

Ивано-Франковская область – 711 случаев;

Киевская область – 318 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 432 случая;

Николаевская область – 194 случая;

Одесская область – 268 случаев;

Полтавская область – 210 случаев;

Ровненская область – 187 случаев;

Сумская область – 219 случаев;

Тернопольская область – 332 случая;

Харьковская область – 432 случая;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 285 случаев;

Черкасская область – 160 случаев;

Черновицкая область – 561 случай;

Черниговская область – 161 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.сутні.

В Минздраве напомнили 3 простых правила противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала