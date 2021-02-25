Более 8 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика в областях
По состоянию на 25 февраля за сутки в Украине инфицировались коронавирусом 8 147 человек, из них 483 ребенка и 301 медработник.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Как изменилась ситуация за сутки
В госпитализации нуждались 2 770 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами. От осложнений коронавируса в течение суток умерли 135 больных, в то же время выздоровели 3 889 человек.
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Количество проведенных тестов
За сутки лаборатории Минздрава осуществили 86 926 тестирований, в частности методом ПЦР – 36 670, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496.
В общем украинские лаборатории провели уже 6 809 165 ПЦР-тестирований.
Сколько больных COVID-19 в регионах: суточный показатель
- г. Киев – 652 случая;
- Винницкая область – 639 случаев;
- Волынская область – 193 случая;
- Днепропетровская область – 316 случаев;
- Донецкая область – 218 случаев;
- Житомирская область – 711 случаев;
- Закарпатская область – 654 случая;
- Запорожская область – 132 случая;
- Ивано-Франковская область – 711 случаев;
- Киевская область – 318 случаев;
- Кировоградская область – 63 случая;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 432 случая;
- Николаевская область – 194 случая;
- Одесская область – 268 случаев;
- Полтавская область – 210 случаев;
- Ровненская область – 187 случаев;
- Сумская область – 219 случаев;
- Тернопольская область – 332 случая;
- Харьковская область – 432 случая;
- Херсонская область – 52 случая;
- Хмельницкая область – 285 случаев;
- Черкасская область – 160 случаев;
- Черновицкая область – 561 случай;
- Черниговская область – 161 случай.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.сутні.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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