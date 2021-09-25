Распространение коронавируса
За сутки госпитализировали 2 035 человек. К сожалению, умерли от болезни или ее последствий – 133 человека. Еще 2 821 пациент выздоровел.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, на этой неделе (вероятно, 17 – 24 сентября) зафиксировали наибольший прирост больных коронавирусом в 2020 году: на 68% – увеличилось новых случаев заболевания и 51% больше госпитализации.
Ситуация с заболеваемостью по регионам
- Киев – 446 случаев;
- Винницкая область – 133 случая;
- Волынская область – 216 случаев;
- Днепропетровская область – 751 случай;
- Донецкая область – 503 случая;
- Житомирская область – 283 случая;
- Закарпатская область – 105 случаев;
- Запорожская область – 556 случаев;
- Ивано-Франковская область – 220 случаев;
- Киевская область – 290 случаев;
- Кировоградская область – 41 случай;
- Луганская область – 302 случая;
- Львовская область – 677 случаев;
- Николаевская область – 181 случай;
- Одесская область – 485 случаев;
- Полтавская область – 198 случаев;
- Ровненская область – 268 случаев;
- Сумская область – 201 случай;
- Тернопольская область – 219 случаев;
- Харьковская область – 929 случаев;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 276 случаев;
- Черкасская область – 251 случай;
- Черновицкая область – 411 случаев;
- Черниговская область – 146 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования
За сутки сделали более 79 тысяч тестов, в том числе:
- методом ПЦР – 39 360 человек,
- методом ИФА – 10 699 человек,
- экспресс-тестами – 29 020 человек.
Вакцинация в Украине
Сейчас в Украине все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или центре массовой вакцинации.
Так, за прошедшие сутки 24 сентября 2021 года 159 004 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы – 62 119 человек.
С начала вакцинальной кампании привили 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 720 913 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего провели 12 138 989 прививок.