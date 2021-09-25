Более 8 тысяч новых COVID-случаев за сутки: свежая статистика

​За сутки 24 сентября 2021 года в Украине обнаружили 8 267 новых случаев коронавируса. Среди них 715 детей и 157 медработников.

Распространение коронавируса

За сутки госпитализировали 2 035 человек. К сожалению, умерли от болезни или ее последствий – 133 человека. Еще 2 821 пациент выздоровел.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, на этой неделе (вероятно, 17 – 24 сентября) зафиксировали наибольший прирост больных коронавирусом в 2020 году: на 68% – увеличилось новых случаев заболевания и 51% больше госпитализации.

Ситуация с заболеваемостью по регионам

Киев – 446 случаев;

Винницкая область – 133 случая;

Волынская область – 216 случаев;

Днепропетровская область – 751 случай;

Донецкая область – 503 случая;

Житомирская область – 283 случая;

Закарпатская область – 105 случаев;

Запорожская область – 556 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область – 290 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

Луганская область – 302 случая;

Львовская область – 677 случаев;

Николаевская область – 181 случай;

Одесская область – 485 случаев;

Полтавская область – 198 случаев;

Ровненская область – 268 случаев;

Сумская область – 201 случай;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 929 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 276 случаев;

Черкасская область – 251 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 146 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования

За сутки сделали более 79 тысяч тестов, в том числе:

методом ПЦР – 39 360 человек,

методом ИФА – 10 699 человек,

экспресс-тестами – 29 020 человек.

Вакцинация в Украине

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 387 750 человек. Побороли болезнь – 2 243 209 человек. К сожалению, умерли – 55 557 пациентов. Всего провели 12 673 213 ПЦР-тестов.

Сейчас в Украине все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или центре массовой вакцинации.

Так, за прошедшие сутки 24 сентября 2021 года 159 004 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы – 62 119 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 720 913 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего провели 12 138 989 прививок.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала