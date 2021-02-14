Ученые из Чикагского университета исследовали то, что бессимптомных больных на самом деле значительно больше, чем считалось ранее.

Ученые проанализировали результаты тестов на антитела, взятые в Нью-Йорке с марта по апрель (пик заболеваемости первой половины 2020 года).

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Так, как сообщили исследователи, только 13-18% зараженных коронавирусом оказались больными с симптомами.

Модель исследования смогла отличить симптоматические случаи, которые не зарегистрированы из-за отсутствия тестов, от бессимптомных у людей, которые даже не подозревали об инфицировании коронавирусом.

Поэтому по версии исследования бессимптомных случаев существует гораздо больше, чем об этом считалось ранее.

Заметим, что в модели исследования использовали более широкое определение бессимптомного коронавируса. К примеру, к бессимптомным зачислили и тех людей, у которых были симптомы, но они были очень незначительны и на них не обратили внимания.

Это подтверждает и то, что коронавирус передается от человека к человеку значительно легче, чем считалось ранее.



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