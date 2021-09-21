Пожилые люди – самые уязвимые к коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "82% всех умерших от COVID-19 – это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава".

Он напомнил, что единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. А все препараты, которые использует Украина, прошли строгие проверки на безопасность и эффективность.

Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%,

– отметил глава Минздрава.

О пилотном проекте

По его словам, сейчас в двух селах Полтавской области проводят выездную вакцинацию – пилотный проект мобилизации на прививку именно старшего населения завершается.

"В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, образовывали организованные коллективы и затем мобильная бригада одномоментно прививала всех желающих. Так динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей старше 60 лет", – рассказал министр.

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