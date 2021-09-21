Пожилые люди – самые уязвимые к коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"82% всех умерших от COVID-19 – это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава".
Он напомнил, что единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. А все препараты, которые использует Украина, прошли строгие проверки на безопасность и эффективность.
Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%,
– отметил глава Минздрава.
О пилотном проекте
По его словам, сейчас в двух селах Полтавской области проводят выездную вакцинацию – пилотный проект мобилизации на прививку именно старшего населения завершается.
"В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, образовывали организованные коллективы и затем мобильная бригада одномоментно прививала всех желающих. Так динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей старше 60 лет", – рассказал министр.
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Вакцинация в Украине: главное
- С начала вакцинальной кампании в Украине прививали 6 366 925 человек, 6 366 923 из них получили первую дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
- Всего в Украине провели 11 565 584 прививки (и первой, и второй дозой).
- По данным Электронной системы здравоохранения на протяжении последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине – невакцинированные – таких 98,1%.
- Кроме этого, по состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях.