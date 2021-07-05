Динамика вакцинации

В течение суток работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки, 120 центров вакцинации. Общее количество проведенных прививок в Украине – 2 925 380 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 2 074 988 человек: из них получили 1 дозу – 2 074 986 человек,

полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 850 394 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Какими вакцинами вакцинировали украинцев чаще всего

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 645 230,

Cominarity (c-Biontech) – 583 253,

AstraZeneca – 358 928,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Известные вакцины против коронавируса: сравнение / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

По состоянию на 4 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

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