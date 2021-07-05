Динамика вакцинации

В течение суток работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки, 120 центров вакцинации. Общее количество проведенных прививок в Украине – 2 925 380 человек.

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Какими вакцинами вакцинировали украинцев чаще всего

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 645 230,
  • Cominarity (c-Biontech) – 583 253,
  • AstraZeneca – 358 928,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Известные вакцины против коронавируса: сравнение / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

По состоянию на 4 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

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