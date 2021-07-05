Динамика вакцинации
В течение суток работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки, 120 центров вакцинации. Общее количество проведенных прививок в Украине – 2 925 380 человек.
К теме В Украине вдвое больше людей выздоровели от коронавируса, чем заболели
Какими вакцинами вакцинировали украинцев чаще всего
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 645 230,
- Cominarity (c-Biontech) – 583 253,
- AstraZeneca – 358 928,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Известные вакцины против коронавируса: сравнение / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
По состоянию на 4 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.
Актуально Смерть украинца после вакцинации: в Pfizer сделали заявление