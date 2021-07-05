Более 850 тысяч украинцев получили две дозы вакцины, – Минздрав
5 июля 2021 , 10:57Читати новину українською
Источник:МОЗ
За минувшие сутки 4 июля в Украине вакцинировали против коронавируса 24 363 человека. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированные – 9 103 человека.
Динамика вакцинации
В течение суток работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки, 120 центров вакцинации. Общее количество проведенных прививок в Украине – 2 925 380 человек.
К теме В Украине вдвое больше людей выздоровели от коронавируса, чем заболелиС начала вакцинальной кампании привито 2 074 988 человек:
- из них получили 1 дозу – 2 074 986 человек,
- полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 850 394 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Какими вакцинами вакцинировали украинцев чаще всего
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 645 230,
- Cominarity (c-Biontech) – 583 253,
- AstraZeneca – 358 928,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Известные вакцины против коронавируса: сравнение / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
По состоянию на 4 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.
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