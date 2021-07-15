Больше 9 тысяч доз испорченных вакцин Pfizer вернули на склад, продолжается расследование

Вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech, которую в Харьковской области транспортировали с вероятным нарушением, вернули на склад. Сейчас в Министерстве здравоохранения заявили, что расследование продолжается.

Инцидент мог случиться из-за нарушения холодовой цепи транспортировки препарата. Датчик температуры показал отклонение от рекомендуемого температурного режима.

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Поэтому вакцину уже вернули на склад ГП "Укрмедпостач". Остальную партию приняли без оговорок.

Расследование инцидента

Сначала государственное предприятие провело внутреннее служебное расследование этого случая. Там отметили, что логеры (электронные устройства, которые постоянно с определенными интервалами фиксируют температуру – 24 канал) из этой партии проходят проверку. Изменить или подделать эти данные невозможно, потому что они записываются на защищенный носитель.

Также Минздрав принял решение провести собственную проверку соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке вакцины в регионы. Она продолжается.

Соблюдение температурных требований (холодовой цепи), определенных производителем, при хранении и транспортировке вакцин – является одной из основных составляющих сохранения качества препарата на всех этапах,

– отметили в ведомстве.

И отметили, что требования и механизмы соблюдения условий холодовой цепи утверждены соответствующими приказами Минздрава Украины. Они соответствуют международным стандартам.

Предварительные результаты

Всего в Украине с начала вакцинальной кампании использовали 1 222 565 доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

По предварительным результатам испытаний логеров, обнаружили отклонение их показателей от установленного значения температуры. Причины таких отклонений должна установить комиссия. Об окончательных результатах проверки сообщат дополнительно.