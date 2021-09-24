За сутки госпитализировали 2060 человек. Одолели болезнь – 2415 украинцев, а умерли, к сожалению, – 140.

Важно Количество новых больных COVID-19 стремительно приблизилась к 8 тысячам в сутки

Где обнаружили больше всего больных

Наибольшее количество подтвержденных случаев 23 сентября зарегистрировали в Харьковской области – 948, Днепропетровской – 889, Львовской – 715, Одесской – 622 и Донецкой – 602.

  • Киев – 465 случаев;
  • Винницкая область – 147 случаев;
  • Волынская область – 184 случая;
  • Днепропетровская область – 889 случаев;
  • Донецкая область – 602 случая;
  • Житомирская область – 223 случая;
  • Закарпатская область – 73 случая;
  • Запорожская область – 431 случай;
  • Ивано-Франковская область – 200 випадкиив;
  • Киевская область – 409 случаев;
  • Кировоградская область – 38 случаев;
  • Луганская область – 291 случай;
  • Львовская область – 719 случаев;
  • Николаевская область – 205 случаев;
  • Одесская область – 622 случая;
  • Полтавская область – 153 случая;
  • Ровненская область – 259 случаев;
  • Сумская область – 297 случаев;
  • Тернопольская область – 301 случай;
  • Харьковская область – 948 случаев;
  • Херсонская область – 330 случаев;
  • Хмельницкая область – 343 случая;
  • Черкасская область – 310 выпадов;
  • Черновицкая область – 406 случаев;
  • Черниговская область – 217 случаев.

Сколько тестов сделали

За сутки протестовали:

  • методом ПЦР – 40 578 человек,
  • методом ИФА – 10 574 лица,
  • экспресс-тестами – 31 029 человек.

Общая статистика

С начала пандемии в Украине заболели 2 379 483 человека. Выздоровели уже 2 240 388, летальных случаев – 55 424.

В общем ПЦР-тестов провели 12 633 853.

Какие темпы вакцинации

Украина уже начала пятый этап вакцинации. Все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября 5 355 959 человек полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы. Первую дозу получили пока 6 624 026 человек.


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