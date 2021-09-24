Более 9 тысяч новых больных: в Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19
Источник:Минздрав
За сутки 23 сентября 2021 в Украине обнаружили 9058 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 849 детей и 137 медработников.
За сутки госпитализировали 2060 человек. Одолели болезнь – 2415 украинцев, а умерли, к сожалению, – 140.
Важно Количество новых больных COVID-19 стремительно приблизилась к 8 тысячам в сутки
Где обнаружили больше всего больных
Наибольшее количество подтвержденных случаев 23 сентября зарегистрировали в Харьковской области – 948, Днепропетровской – 889, Львовской – 715, Одесской – 622 и Донецкой – 602.
- Киев – 465 случаев;
- Винницкая область – 147 случаев;
- Волынская область – 184 случая;
- Днепропетровская область – 889 случаев;
- Донецкая область – 602 случая;
- Житомирская область – 223 случая;
- Закарпатская область – 73 случая;
- Запорожская область – 431 случай;
- Ивано-Франковская область – 200 випадкиив;
- Киевская область – 409 случаев;
- Кировоградская область – 38 случаев;
- Луганская область – 291 случай;
- Львовская область – 719 случаев;
- Николаевская область – 205 случаев;
- Одесская область – 622 случая;
- Полтавская область – 153 случая;
- Ровненская область – 259 случаев;
- Сумская область – 297 случаев;
- Тернопольская область – 301 случай;
- Харьковская область – 948 случаев;
- Херсонская область – 330 случаев;
- Хмельницкая область – 343 случая;
- Черкасская область – 310 выпадов;
- Черновицкая область – 406 случаев;
- Черниговская область – 217 случаев.
Сколько тестов сделали
За сутки протестовали:
- методом ПЦР – 40 578 человек,
- методом ИФА – 10 574 лица,
- экспресс-тестами – 31 029 человек.
Общая статистика
С начала пандемии в Украине заболели 2 379 483 человека. Выздоровели уже 2 240 388, летальных случаев – 55 424.
В общем ПЦР-тестов провели 12 633 853.
Какие темпы вакцинации
Украина уже начала пятый этап вакцинации. Все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.
По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября 5 355 959 человек полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы. Первую дозу получили пока 6 624 026 человек.
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