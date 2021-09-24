Более 9 тысяч новых больных: в Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19

За сутки 23 сентября 2021 в Украине обнаружили 9058 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 849 детей и 137 медработников.

За сутки госпитализировали 2060 человек. Одолели болезнь – 2415 украинцев, а умерли, к сожалению, – 140.

Важно Количество новых больных COVID-19 стремительно приблизилась к 8 тысячам в сутки

Где обнаружили больше всего больных

Наибольшее количество подтвержденных случаев 23 сентября зарегистрировали в Харьковской области – 948, Днепропетровской – 889, Львовской – 715, Одесской – 622 и Донецкой – 602.

Киев – 465 случаев;

Винницкая область – 147 случаев;

Волынская область – 184 случая;

Днепропетровская область – 889 случаев;

Донецкая область – 602 случая;

Житомирская область – 223 случая;

Закарпатская область – 73 случая;

Запорожская область – 431 случай;

Ивано-Франковская область – 200 випадкиив;

Киевская область – 409 случаев;

Кировоградская область – 38 случаев;

Луганская область – 291 случай;

Львовская область – 719 случаев;

Николаевская область – 205 случаев;

Одесская область – 622 случая;

Полтавская область – 153 случая;

Ровненская область – 259 случаев;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 301 случай;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 330 случаев;

Хмельницкая область – 343 случая;

Черкасская область – 310 выпадов;

Черновицкая область – 406 случаев;

Черниговская область – 217 случаев.

Сколько тестов сделали

За сутки протестовали:

методом ПЦР – 40 578 человек,

методом ИФА – 10 574 лица,

экспресс-тестами – 31 029 человек.

Общая статистика

С начала пандемии в Украине заболели 2 379 483 человека. Выздоровели уже 2 240 388, летальных случаев – 55 424.

В общем ПЦР-тестов провели 12 633 853.

Какие темпы вакцинации

Украина уже начала пятый этап вакцинации. Все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября 5 355 959 человек полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы. Первую дозу получили пока 6 624 026 человек.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала