Среди больных – 809 детей и медработников. К сожалению, умерли от последствий недуга – 450 украинцев.
Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница
Также за минувшие сутки увеличилось количество госпитализаций, по сравнению со вчерашним днем – 2 998 пациентов с подозрением на COVID-19 или с недугом нуждались в помощи медиков. В то же время удалось побороть недуг за то же время 26 804 лицам.
Темпы тестирований
Всего осуществили 83 852 тестирований в сутки, в частности:
- методом ПЦР – 40 611;
- методом ИФА – 8 351;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 890.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 519;
- Винницкая область – 369;
- Волынская область – 379;
- Днепропетровская область – 358;
- Донецкая область – 723;
- Житомирская область – 187;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 530;
- Ивано-Франковская область – 166;
- Киевская область – 489;
- Кировоградская область – 137;
- Луганская область – 147;
- Львовская область – 413;
- Николаевская область – 305;
- Одесская область – 284;
- Полтавская область – 705;
- Ровненская область – 397;
- Сумская область – 274;
- Тернопольская область – 184;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 201;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 376;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 78.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 519 981 лицо. Всего выздоровело – 3 109 423 человека. Также выявили 89 436 летальных исходов.
Всего провели 16 160 332 ПЦР-тестирований.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал