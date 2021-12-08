Среди больных – 809 детей и медработников. К сожалению, умерли от последствий недуга – 450 украинцев.

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Также за минувшие сутки увеличилось количество госпитализаций, по сравнению со вчерашним днем – 2 998 пациентов с подозрением на COVID-19 или с недугом нуждались в помощи медиков. В то же время удалось побороть недуг за то же время 26 804 лицам.

Темпы тестирований

Всего осуществили 83 852 тестирований в сутки, в частности:

  • методом ПЦР – 40 611;
  • методом ИФА – 8 351;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 890.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1 519;
  • Винницкая область – 369;
  • Волынская область – 379;
  • Днепропетровская область – 358;
  • Донецкая область – 723;
  • Житомирская область – 187;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 530;
  • Ивано-Франковская область – 166;
  • Киевская область – 489;
  • Кировоградская область – 137;
  • Луганская область – 147;
  • Львовская область – 413;
  • Николаевская область – 305;
  • Одесская область – 284;
  • Полтавская область – 705;
  • Ровненская область – 397;
  • Сумская область – 274;
  • Тернопольская область – 184;
  • Харьковская область – 309;
  • Херсонская область – 201;
  • Хмельницкая область – 390;
  • Черкасская область – 376;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 78.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 519 981 лицо. Всего выздоровело – 3 109 423 человека. Также выявили 89 436 летальных исходов.

Всего провели 16 160 332 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал