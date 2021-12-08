Более 9,3 тысячи больных COVID-19 обнаружили за сутки: подробная статистика

В течение последних суток, 7 декабря, в Украине обнаружили 9 371 нового больного коронавирусом. Больше всего больных снова в столице.

Среди больных – 809 детей и медработников. К сожалению, умерли от последствий недуга – 450 украинцев.

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Также за минувшие сутки увеличилось количество госпитализаций, по сравнению со вчерашним днем – 2 998 пациентов с подозрением на COVID-19 или с недугом нуждались в помощи медиков. В то же время удалось побороть недуг за то же время 26 804 лицам.

Темпы тестирований

Всего осуществили 83 852 тестирований в сутки, в частности:

методом ПЦР – 40 611;

методом ИФА – 8 351;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 890.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 519;

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровненская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 519 981 лицо. Всего выздоровело – 3 109 423 человека. Также выявили 89 436 летальных исходов.

Всего провели 16 160 332 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал