В Украине старшие возрастные группы не защищены против COVID-19
В частности, согласно данным электронной системы здравоохранения за период с 26 июня по 26 сентября 2021 года, доля невакцинированных умерших от COVID-19 среди людей старше 60 лет достигает 98,3%.
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Учитывая такую критическую ситуацию медики просят всех украинцев помочь близким пожилого возраста записаться на прививку. Сделать это можно здесь.
Вакцинация спасет их от рисков тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти,
– отметили в Минздраве.
Актуальная статистика вакцинации
- За сутки 18 октября удалось привить против коронавируса 193 069 украинцев, в том числе первую дозу получили 109 667 человек, вторую – 83 402 человека.
- С начала вакцинальной кампании привили 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 760 065 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
- Всего провели 14 635 480 прививок.