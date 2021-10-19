Более 98% умерших от коронавируса пенсионеров были невакцинированы, – Минздрав

В Министерстве здравоохранения рассказали, что среди умерших от коронавируса пожилых людей – большинство невакцинированы. Зато пожилые люди, которые сделали прививку от COVID-19, имели более высокие шансы на жизнь в случае инфицирования.

В Украине старшие возрастные группы не защищены против COVID-19

В частности, согласно данным электронной системы здравоохранения за период с 26 июня по 26 сентября 2021 года, доля невакцинированных умерших от COVID-19 среди людей старше 60 лет достигает 98,3%.

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Учитывая такую критическую ситуацию медики просят всех украинцев помочь близким пожилого возраста записаться на прививку. Сделать это можно здесь.

Вакцинация спасет их от рисков тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти,

– отметили в Минздраве.

Актуальная статистика вакцинации