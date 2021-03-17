Лишь треть украинцев (33%) готовы делать прививки против COVID-19 в ближайшие месяцы. При этом 61% населения не хотят вакцинироваться, а 6% – еще не решили.

Украинцы не доверяют вакцинам

Главная причина, почему опрошенные не хотят делать прививки – недоверие к вакцине. Всего за это проголосовало 54% тех, кто ответил, что не готов вакцинироваться.

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При этом 7,3% считают, что прививка вообще ненужна. Более 6% не будут делать вакцинацию по состоянию здоровья, а 3,4% – потому что уже переболели и имеют антитела.



Фото Киевский международный институт социологии

Чаще всего от прививки отказывались респонденты младших возрастных групп 18-29 лет (66,8%) и 30-39 лет (70,5%).

Как украинцы оценивают риски заболеть

А люди старше 60 лет чаще всего готовы получить прививку против коронавирусной болезни – 41, 6%.

Фото Киевский международный институт социологии

16% украинцев считают, что риск заболеть COVID-19 в ближайшие 6 месяцев высокий, 39% – средний, а 31% – низкий.

При этом 36% людей, вероятно, имели или имеют контакт с больными COVID-19. В частности, 35% из них готовы вакцинироваться, а 58% – не готовы.

Среди тех, у кого дома никто не болел, показатели не сильно отличаются: готовы вакцинироваться 32%, а не готовы – 62%.