В Украине более половины населения имеет избыточный вес. Каждый четвертый гражданин страдает от ожирения.

Нормальные цифры на весах видит чуть менее 40% процентов украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования STEPS.

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Лишь 39,6% украинцев имели нормальный вес в 2019 году, тогда как 59,1% населения имели избыточный вес, а 24,8% – ожирение,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В мире 4 марта отмечают Всемирный день борьбы с ожирением.

Ожирение может вызвать ряд заболеваний

В ВОЗ отметили, что ожирение является одним из основных факторов риска возникновения таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и некоторые виды рака.

Чтобы предотвратить появление избыточного веса и ожирения, медики советуют: