Более половины украинцев страдает от избыточного веса, – ВОЗ
В Украине более половины населения имеет избыточный вес. Каждый четвертый гражданин страдает от ожирения.
Источник:ВОЗ Украины
Нормальные цифры на весах видит чуть менее 40% процентов украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования STEPS.
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Лишь 39,6% украинцев имели нормальный вес в 2019 году, тогда как 59,1% населения имели избыточный вес, а 24,8% – ожирение,
– говорится в сообщении.
Ожирение может вызвать ряд заболеваний
В ВОЗ отметили, что ожирение является одним из основных факторов риска возникновения таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и некоторые виды рака.
Чтобы предотвратить появление избыточного веса и ожирения, медики советуют:
- ограничить калорийность своего рациона за счет снижения уровня потребления жиров и сахара;
- увеличить потребление фруктов и овощей, а также цельных злаков и орехов;
- регулярно заниматься физическими упражнениями (60 минут в день для детей и 150 минут в неделю для взрослых).
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