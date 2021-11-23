В прошлом эпидсезоне гриппа почти не было, поскольку его вытеснил COVID-19 и карантинные меры. Однако, по информации врачей, в конце 2021 года к эпидемии следует быть готовым.
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"Противоэпидемические мероприятия одинаковые как для COVID-19, так и для гриппа, однако вакцинированные иногда не соблюдают их. В то же время против гриппа большая часть не вакцинирована, поэтому считают, что в 2021 году он будет более распространен, чем в прошлом", – рассказала врач -эпидемиолог Людмила Мухарская.
COVID-19 и грипп трудно различить
На начальных стадиях заболеваемости отличить COVID-19 от гриппа трудно. Сначала у них схожие симптомы:
- слабость;
- высокая температура;
- головная боль;
- боли в мышцах;
- ломота в теле.
Если действительно чувствуете себя плохо – лучше сразу обратиться к медикам, чтобы те определили болезнь. Поскольку, по словам эпидемиолога, оба заболевания имеют различные клинические проявления, и человек будет терять драгоценное время, пока будет размышлять – это грипп или COVID-19.
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Важно оставаться дома
"Если ты заболел, есть повышенная температура, боль в горле, насморк, кашель (нет разницы – грипп или COVID-19) – важно оставаться дома", – подчеркнула семейный врач Любовь Шаповал.
Вакцинация при болезни
В настоящее время одной из самых актуальных противоэпидемических мер является вакцинация – как от COVID-19, так и от гриппа. Впрочем, медики советуют не спешить прививаться, если болеете одним из этих недугов.
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"Если у человека острый период любого вирусного заболевания, то ему не следует вакцинироваться", – отметила Людмила Мухарская.
COVID-19 менее исследованная болезнь, чем грипп
По словам врачей, опаснее гриппа – именно COVID-19, поскольку он менее исследован. Как отмечает эпидемиолог, есть лекарства, которые непосредственно лечат гриппозную инфекцию, но в отношении COVID-19 существует много "белых пятен", несмотря на то, что болезнь известна уже 2 года.
Как уберечь себя
Если вы еще не болеете COVID-19 или гриппом, у врачей есть советы, чтобы недуг вас обошел:
- чаще умывайтесь и мойте руки с мылом;
- избегайте мест с большим скоплением людей;
- часто проветривайте помещение;
- одевайтесь в соответствии с погодой и держите ноги в тепле;
- избегайте контакта с больными людьми;
- меньше пользуйтесь общественным транспортом.
COVID-19 в Украине: последние новости
- За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировали 12 729 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 1 058 детей и 231 медицинский работник. Но количество выздоровевших выше, чем количество новых больных.
- В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, какой штамм COVID-19 в Украине самый распространенный.
- Кроме того, правоохранители за месяц провели 91 165 проверок в межобластном транспорте. По итогам они составили 704 административных протокола на нарушителей карантина.