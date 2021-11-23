Более распространен, чем в прошлом, – врач рассказала, как уберечься от новой волны гриппа

В конце ноября острые респираторные вирусные инфекции начинают набирать обороты. Мокрая и морозная погода ослабляет иммунитет и все больше людей подхватывает вирус. Поэтому важно знать методы профилактики и как себя вести при первых симптомах болезни.

В прошлом эпидсезоне гриппа почти не было, поскольку его вытеснил COVID-19 и карантинные меры. Однако, по информации врачей, в конце 2021 года к эпидемии следует быть готовым.

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"Противоэпидемические мероприятия одинаковые как для COVID-19, так и для гриппа, однако вакцинированные иногда не соблюдают их. В то же время против гриппа большая часть не вакцинирована, поэтому считают, что в 2021 году он будет более распространен, чем в прошлом", – рассказала врач -эпидемиолог Людмила Мухарская.

COVID-19 и грипп трудно различить

На начальных стадиях заболеваемости отличить COVID-19 от гриппа трудно. Сначала у них схожие симптомы:

слабость;

высокая температура;

головная боль;

боли в мышцах;

ломота в теле.

Если действительно чувствуете себя плохо – лучше сразу обратиться к медикам, чтобы те определили болезнь. Поскольку, по словам эпидемиолога, оба заболевания имеют различные клинические проявления, и человек будет терять драгоценное время, пока будет размышлять – это грипп или COVID-19.

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Важно оставаться дома

"Если ты заболел, есть повышенная температура, боль в горле, насморк, кашель (нет разницы – грипп или COVID-19) – важно оставаться дома", – подчеркнула семейный врач Любовь Шаповал.

Вакцинация при болезни

В настоящее время одной из самых актуальных противоэпидемических мер является вакцинация – как от COVID-19, так и от гриппа. Впрочем, медики советуют не спешить прививаться, если болеете одним из этих недугов.

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"Если у человека острый период любого вирусного заболевания, то ему не следует вакцинироваться", – отметила Людмила Мухарская.

COVID-19 менее исследованная болезнь, чем грипп

По словам врачей, опаснее гриппа – именно COVID-19, поскольку он менее исследован. Как отмечает эпидемиолог, есть лекарства, которые непосредственно лечат гриппозную инфекцию, но в отношении COVID-19 существует много "белых пятен", несмотря на то, что болезнь известна уже 2 года.

Как уберечь себя

Если вы еще не болеете COVID-19 или гриппом, у врачей есть советы, чтобы недуг вас обошел:

чаще умывайтесь и мойте руки с мылом;

избегайте мест с большим скоплением людей;

часто проветривайте помещение;

одевайтесь в соответствии с погодой и держите ноги в тепле;

избегайте контакта с больными людьми;

меньше пользуйтесь общественным транспортом.

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