За этот же период в стране зарегистрировали 34 073 больных коронавирусом. Из них больше всего в столице.

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Так, за минувшие сутки в Москве обнаружили 5 847 больных коронавирусом. Еще 3 274 больных зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 2 590 – в Московской области.

Стоит заметить, что Россия находится на первом месте в Европе по смертности от коронавируса. По общему количеству выявленных случаев инфицирования страна уступает только Великобритании.

Между тем россияне не слишком спешат вакцинироваться. По состоянию на 18 октября двумя дозами были иммунизированы только 32,41% населения страны.

Заметим, что в России доступны только 2 местные COVID-вакцины: "Спутник-V" и "EpiVacCorona". Препараты других производителей запрещено использовать даже в частных клиниках.

Заболеваемость коронавирусом в России по состоянию на 20 октября

Источник: Стопкоронавирус.рф