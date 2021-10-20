Более тысячи смертей: в России за сутки умерло рекордное количество COVID-больных
Источник:Стопкоронавирус.рф
За прошедшие сутки, 19 октября, в России зарегистрировали 1 028 смертей от начала пандемии. Это самое большое количество с начала пандемии.
За этот же период в стране зарегистрировали 34 073 больных коронавирусом. Из них больше всего в столице.
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Так, за минувшие сутки в Москве обнаружили 5 847 больных коронавирусом. Еще 3 274 больных зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 2 590 – в Московской области.
Стоит заметить, что Россия находится на первом месте в Европе по смертности от коронавируса. По общему количеству выявленных случаев инфицирования страна уступает только Великобритании.
Между тем россияне не слишком спешат вакцинироваться. По состоянию на 18 октября двумя дозами были иммунизированы только 32,41% населения страны.
Заметим, что в России доступны только 2 местные COVID-вакцины: "Спутник-V" и "EpiVacCorona". Препараты других производителей запрещено использовать даже в частных клиниках.
Заболеваемость коронавирусом в России по состоянию на 20 октября
Источник: Стопкоронавирус.рф
- С начала пандемии в стране обнаружили 8 094 825 больных коронавирусом, 34 073 из которых за прошедшие сутки. Зато 7 065 712 россиян уже преодолели болезнь.
- В настоящее время Россия находится на 5 строчке в мире по выявленным случаям COVID-19.
- Всего с начала пандемии оперштаб РФ зарегистрировал 226 353 смерти от коронавируса. Но, согласно данным Росстата, умерших значительно больше – более 365 тысяч.