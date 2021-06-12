В госпитализации нуждались 709 пациентов с COVID-19. Умерли от осложнений болезни, к сожалению, 69 пациентов. В то же время выздоровели 4905 человек.

Стоит знать Какие болезни передаются через грязные руки

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 26 999 человек

методом ИФА – 10 910 человек

экспресс-тестами – 16 912 человек.

Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах

Киев – 215 случаев;

Винницкая область – 20 случаев;

Волынская область – 39 случаев;

Днепропетровская область – 52 случая;

Донецкая область – 84 случая;

Житомирская область – 26 случаев;

Закарпатская область – 29 случаев;

Запорожская область – 46 случаев;

Ивано-Франковская область – 16 случаев;

Киевская область – 102 случая;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 7 случаев;

Львовская область – 84 случаев;

Николаевская область – 45 случаев;

Одесская область – 50 случаев;

Полтавская область – 30 случаев;

Ровненская область – 41 случай;

Сумская область – 36 случаев;

Тернопольская область – 24 случая;

Харьковская область – 104 случая;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 34 случая;

Черкасская область – 53 случая;

Черновицкая область – 27 случаев;

Черниговская область – 54 случая.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 222 701 человек;

выздоровели – 2 125 685 человек;

летальных исходов – 51 646;

Обратите внимание! В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В ней действуют слабые карантинные ограничения.



Правила зеленой зоны / Инфографика 24 канала

На прогулке или во время путешествия не всегда есть возможность тщательно помыть руки. И об этом не стоит беспокоиться, если с вами салфетки Smile Sterill Bio. Они эффективно уничтожают вирусы и микробы и позаботятся о красоте ваших рук.