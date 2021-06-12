Более тысячи украинцев заболели COVID-19, выздоровели – почти 5 тысяч, – Минздрав

12 июня 2021 , 08:34
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Источник:

Минздрав

В Украине в течение минувших суток заболели коронавирусом 1274 человек, среди них – 40 детей и 53 медработника.

В госпитализации нуждались 709 пациентов с COVID-19. Умерли от осложнений болезни, к сожалению, 69 пациентов. В то же время выздоровели 4905 человек.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 26 999 человек
  • методом ИФА – 10 910 человек
  • экспресс-тестами – 16 912 человек.

Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах

  • Киев – 215 случаев;
  • Винницкая область – 20 случаев;
  • Волынская область – 39 случаев;
  • Днепропетровская область – 52 случая;
  • Донецкая область – 84 случая;
  • Житомирская область – 26 случаев;
  • Закарпатская область – 29 случаев;
  • Запорожская область – 46 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 16 случаев;
  • Киевская область – 102 случая;
  • Кировоградская область – 14 случаев;
  • Луганская область – 7 случаев;
  • Львовская область – 84 случаев;
  • Николаевская область – 45 случаев;
  • Одесская область – 50 случаев;
  • Полтавская область – 30 случаев;
  • Ровненская область – 41 случай;
  • Сумская область – 36 случаев;
  • Тернопольская область – 24 случая;
  • Харьковская область – 104 случая;
  • Херсонская область – 42 случая;
  • Хмельницкая область – 34 случая;
  • Черкасская область – 53 случая;
  • Черновицкая область – 27 случаев;
  • Черниговская область – 54 случая.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 2 222 701 человек;
  • выздоровели – 2 125 685 человек;
  • летальных исходов – 51 646;
Обратите внимание! В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В ней действуют слабые карантинные ограничения.


Правила зеленой зоны / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасія Лукашевська