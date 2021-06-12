Более тысячи украинцев заболели COVID-19, выздоровели – почти 5 тысяч, – Минздрав

В Украине в течение минувших суток заболели коронавирусом 1274 человек, среди них – 40 детей и 53 медработника.
В госпитализации нуждались 709 пациентов с COVID-19. Умерли от осложнений болезни, к сожалению, 69 пациентов. В то же время выздоровели 4905 человек.
Стоит знать Какие болезни передаются через грязные руки
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 26 999 человек
- методом ИФА – 10 910 человек
- экспресс-тестами – 16 912 человек.
Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах
- Киев – 215 случаев;
- Винницкая область – 20 случаев;
- Волынская область – 39 случаев;
- Днепропетровская область – 52 случая;
- Донецкая область – 84 случая;
- Житомирская область – 26 случаев;
- Закарпатская область – 29 случаев;
- Запорожская область – 46 случаев;
- Ивано-Франковская область – 16 случаев;
- Киевская область – 102 случая;
- Кировоградская область – 14 случаев;
- Луганская область – 7 случаев;
- Львовская область – 84 случаев;
- Николаевская область – 45 случаев;
- Одесская область – 50 случаев;
- Полтавская область – 30 случаев;
- Ровненская область – 41 случай;
- Сумская область – 36 случаев;
- Тернопольская область – 24 случая;
- Харьковская область – 104 случая;
- Херсонская область – 42 случая;
- Хмельницкая область – 34 случая;
- Черкасская область – 53 случая;
- Черновицкая область – 27 случаев;
- Черниговская область – 54 случая.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 222 701 человек;
- выздоровели – 2 125 685 человек;
- летальных исходов – 51 646;
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