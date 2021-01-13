В Германии обнаружили первый случай мутации коронавируса B.1.351, который происходит из Южно-Африканской Республики. В то же время первый тест на коронавирус у больных по прибытии из ЮАР показал отрицательный результат.

Как обнаружили мутацию в Германии

Об этом сообщило Министерство социальной политики земли Баден – Вюртемберг 12 января. По данным ведомства, этот вариант коронавируса подтвердили в семье, которая 13 декабря вернулась из ЮАР, пишет ЕП со ссылкой на DW.

Читайте также Южноафриканский штамм коронавируса опаснее чем британская мутация

11 января наличие этого южноафриканского варианта коронавируса у членов этой семьи подтвердили также специалисты берлинской клиники Charité, которым отправили образцы.

По прибытии в Германию семью поместили в карантин.

После 5 дней пребывания на карантине первый тест на COVID-19 оказался отрицательным у всех членов этой семьи. Однако уже на следующей неделе у членов семьи наблюдались легкие симптомы болезни.

Действия власти

Также в городе Боттроп в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия обнаружили мутацию коронавирус у мужчины, приехавшего из ЮАР.

Что известно о мутации коронавируса из ЮАР? Ее обнаружили в декабре 2020 года, примерно в то время, что и мутацию коронавируса в Британии. Британский вариант коронавируса считают потенциально заразнее, чем предыдущие варианты, которые регистрировали в Германии.

Ранее ученые из Южно-Африканской Республики ЮАР заявили про "обоснованное беспокойство" тем, что обнаруженный в стране новый штамм COVID-19 может оказаться более устойчивым к разработанной ныне вакцине.