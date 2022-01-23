Как болеют дети Омикроном в Украине

Штамм Омикрон начал больше поражать детей, чем Дельта. В то же время, по данным Минздрава, дети не составляют большинство в статистике инфицированных коронавирусом.

Процент детей среди больных

В частности, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что процент детей среди больных COVID-19 с 10 по 20 января варьируется от 6% до 10%.

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Среди всех госпитализированных дети составляют от 19% до 16%.

Сначала было 19%, а теперь 16%. Это еще малые цифры, не могу говорить, что это какая-то статистика. Мы только заходим на волну,

– отметил Ляшко.

Одной из причин такого показателя госпитализаций министр называет осторожность родителей.

Виктор Ляшко – министр Минздрава “Когда у ребенка интоксикация, температура 38 °C – у родителей начинается паника, потому что температура не сбивается, ребенок горит, и они вступают в "скорую". А "скорая" не отказывает, привозит и госпитализирует”.

Также Виктор Ляшко привел данные врачей о том, что детей обычно выписывают из больницы через день-два, "и тех, кто с интоксикацией выписывают, потому что пневмонии нет необходимости находиться в стационаре, на кислородной терапии или в реанимации тоже нет".

По его словам, случаи пневмоний – единичны, и детей редко подключают к кислородной терапии.

В том, сложное протекание COVID-19 возможен у детей с диабетом и онкозаболеваниями.

"По летальности мы пока не видим изменений. И то, что мы видим по европейским странам – она в процентном соотношении небольшая", – добавил Ляшко.

Статистика заболеваемости среди детей

По данным Ляшко, по состоянию на 20 января заболело 1212 детей, направлено на самоизоляцию – 21 637 из 918 классов из 39 школ.

Сегодня, 23 января, среди 15 444 случаев инфицирования – 2 298 дети.

Всего вакцинированных против COVID-19 детей – 153 тысячи.

Главное о вакцинации детей против COVID-19

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало вакцинировать против коронавирусной болезни детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Прежде всего сделать прививку рекомендуют детям, которые входят в группу риска тяжелого течения болезни.

В Израиле готовятся вакцинировать против коронавируса детей, начиная с 6-месячного возраста.

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