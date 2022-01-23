Как болеют дети Омикроном в Украине
Источник:УП Життя
Штамм Омикрон начал больше поражать детей, чем Дельта. В то же время, по данным Минздрава, дети не составляют большинство в статистике инфицированных коронавирусом.
Процент детей среди больных
В частности, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что процент детей среди больных COVID-19 с 10 по 20 января варьируется от 6% до 10%.
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Среди всех госпитализированных дети составляют от 19% до 16%.
Сначала было 19%, а теперь 16%. Это еще малые цифры, не могу говорить, что это какая-то статистика. Мы только заходим на волну,
– отметил Ляшко.
Одной из причин такого показателя госпитализаций министр называет осторожность родителей.
Виктор Ляшко – министр Минздрава
“Когда у ребенка интоксикация, температура 38 °C – у родителей начинается паника, потому что температура не сбивается, ребенок горит, и они вступают в "скорую". А "скорая" не отказывает, привозит и госпитализирует”.
Также Виктор Ляшко привел данные врачей о том, что детей обычно выписывают из больницы через день-два, "и тех, кто с интоксикацией выписывают, потому что пневмонии нет необходимости находиться в стационаре, на кислородной терапии или в реанимации тоже нет".
По его словам, случаи пневмоний – единичны, и детей редко подключают к кислородной терапии.
В том, сложное протекание COVID-19 возможен у детей с диабетом и онкозаболеваниями.
"По летальности мы пока не видим изменений. И то, что мы видим по европейским странам – она в процентном соотношении небольшая", – добавил Ляшко.
Статистика заболеваемости среди детей
По данным Ляшко, по состоянию на 20 января заболело 1212 детей, направлено на самоизоляцию – 21 637 из 918 классов из 39 школ.
Сегодня, 23 января, среди 15 444 случаев инфицирования – 2 298 дети.
Всего вакцинированных против COVID-19 детей – 153 тысячи.
Главное о вакцинации детей против COVID-19
- Министерство здравоохранения Украины рекомендовало вакцинировать против коронавирусной болезни детей в возрасте от 12 до 17 лет.
- Прежде всего сделать прививку рекомендуют детям, которые входят в группу риска тяжелого течения болезни.
- В Израиле готовятся вакцинировать против коронавируса детей, начиная с 6-месячного возраста.
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