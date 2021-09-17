Новые доказательства происхождения болезни Альцгеймера

Однако впервые показывает, что токсичные белки формируются не в головном мозге. Согласно работе ученых, токсические белки формируются в печени, а дальше через кровоток поступают в мозг, где и провоцируют гибель нейронов.

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Перехват этих белков в кровотоке рассматривают как новую стратегию лечения болезни Альцгеймера.

Что такое амилоидная гипотеза? Амилоидная гипотеза природы нейродегенерации заключается в том, что токсичные белки формируются и накапливаются в бляшки в головном мозге. Другой гипотезой нейродегенерации считается вирусная природа болезни.

Чтобы исключить возможный сценарий этой гипотезы возникновения болезни Альцгеймера, ученые разработали модели мышей, которые могли производить бета-амилоид только в печени. Такой подход в изучении и обеспечил прорывное открытие.

Эксперименты показали, что на фоне выработки амилоида в печени мыши страдали воспалением в головном мозге, которое приводило к гибели нейронов и нарушению памяти грызунов.

Внимание! Это означает, что амилоид, который производился в печени, перемещался по кровотоку в мозг и вызвал повреждения, аналогичные признакам болезни Альцгеймера у человека, считают ученые.

Отсюда следует их новая стратегия лечения нейродегенерации, которая будет заключаться в перехвате белков до того, как они достигнут мозга.

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Первые испытания

В первой фазе клинических испытаний, которые начались ранее в 2021 году, примут участие 300 пациентов на ранней стадии деменции. Наблюдение продлится в течение 2 лет.

Если гипотеза ученых подтвердится, то на ее основе можно будет разработать тест по оценке рисков болезни Альцгеймера. Для этого ученые планируют изучать склонность человека к синтезу амилоида в печени.