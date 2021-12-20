Болезни десен повышают риски многих неизлечимых заболеваний: список
Источник:University of Birmingham
Проблемы полости рта очень распространены среди людей всех возрастов. Новое масштабное исследование доказывает, что последствия болезней десен могут быть очень разнообразными.
В частности, они могут провоцировать ряд заболеваний, такие как гипертония, диабет, псориаз, депрессия, инсульт, деменция и многие другие.
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Болезни десен и другие заболевания
- Наблюдения ученых показали, что болезни десен повышали риски психических расстройств на 37%.
- Тогда как аутоиммунных заболеваний на 33%.
- Сердечно-сосудистых – на 18%.
- Риск кардиометаболических заболеваний вырос на 7% (при этом риски диабета оказались независимо выше на 26%).
Рассматривая конкретные заболевания, можно назвать: сердечную недостаточность, инсульт, деменцию, гипертонию, артрит, псориаз, депрессию, повышенную тревожность и другие.
До сих пор было мало известно о связи здоровья полости рта и хронических заболеваний, особенно психических расстройств. Мы представили данные одного из крупнейших исследований, доказывающих эту взаимосвязь,
– прокомментировал соавтор работы Джот Сингх Чандан.
Это означает, что стоматологи должны активнее взаимодействовать с другими специалистами, чтобы обеспечить пациенту необходимый план лечения для улучшения симптомов хронических заболеваний и их профилактики в будущем, добавил он.
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Что известно об исследовании
- Команда британских исследователей под руководством ученых из Бирмингемского университета проанализировала влияние болезней полости рта, в частности гингивит и пародонтит, среди почти 65 тысяч пациентов.
- Их данные сравнили с группой контроля (более 250 тысяч человек).
- Средний возраст участников составлял 44 года.
- Примерно треть – курили.
Чтобы выводы были правильными, ученые учли много сопутствующих факторов, в том числе индекс массы тела, расу и социальное поведение.Важно! Отдельные исследования уже показывали, что воспаления десен могут вызвать определенные болезни. Например, это состояние повышает риски болезни Альцгеймера из-за увеличения бета-амилоидов в головном мозге на фоне дисбаланса бактерий в ротовой полости.