Болезни десен повышают риски многих неизлечимых заболеваний: список

Проблемы полости рта очень распространены среди людей всех возрастов. Новое масштабное исследование доказывает, что последствия болезней десен могут быть очень разнообразными.

В частности, они могут провоцировать ряд заболеваний, такие как гипертония, диабет, псориаз, депрессия, инсульт, деменция и многие другие.

Интересно От головы до пят: как тревога разрушает наш организм

Болезни десен и другие заболевания

Наблюдения ученых показали, что болезни десен повышали риски психических расстройств на 37%.

Тогда как аутоиммунных заболеваний на 33%.

Сердечно-сосудистых – на 18%.

Риск кардиометаболических заболеваний вырос на 7% (при этом риски диабета оказались независимо выше на 26%).

Рассматривая конкретные заболевания, можно назвать: сердечную недостаточность, инсульт, деменцию, гипертонию, артрит, псориаз, депрессию, повышенную тревожность и другие.

До сих пор было мало известно о связи здоровья полости рта и хронических заболеваний, особенно психических расстройств. Мы представили данные одного из крупнейших исследований, доказывающих эту взаимосвязь,

– прокомментировал соавтор работы Джот Сингх Чандан.

Это означает, что стоматологи должны активнее взаимодействовать с другими специалистами, чтобы обеспечить пациенту необходимый план лечения для улучшения симптомов хронических заболеваний и их профилактики в будущем, добавил он.

Интересно Какую болезнь можно диагностировать по запаху кожи

Что известно об исследовании

Команда британских исследователей под руководством ученых из Бирмингемского университета проанализировала влияние болезней полости рта, в частности гингивит и пародонтит, среди почти 65 тысяч пациентов .

. Их данные сравнили с группой контроля (более 250 тысяч человек).

Средний возраст участников составлял 44 года.

Примерно треть – курили.

Чтобы выводы были правильными, ученые учли много сопутствующих факторов, в том числе индекс массы тела, расу и социальное поведение.