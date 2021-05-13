Как происходило исследование

Новое исследование охватило более 5 тысяч гетеросексуальных пар, возраст партнеров в которых был не менее 45 лет. Участники предоставили информацию о своих болезнях и о факторах, которые могут влиять на появление сердечно-сосудистых заболеваний.

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К ним относятся масса тела, курение, артериальное давление, физическая активность, употребление алкоголя и социально-экономические факторы.

Авторов исследования интересовало, как часто у участников исследования развивались инфаркты и инсульты или возникала потребность в операциях по лечению ишемической болезни сердца.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний в браке

Мы обнаружили, что сердечно-сосудистый риск у человека связан с состоянием здоровья и образом жизни его супруга. Наше исследование показало, что кроме общих факторов образа жизни и социально-экономических условий, вклад в это может делать стресс в результате ухода за больным человеком,

– отметили ученые.

Ученые отметили, что ранее уже было известно, что риск сердечно-сосудистых заболеваний выше у людей, которые ухаживают за партнером после инсульта.

Новое исследование показало, что у мужчин, жены которых имели серьезные проблемы с сердцем и сосудами, аналогичные болезни возникают в 28% случаев.

У мужчин, жены которых не страдают от сердечно-сосудистых патологий, этот показатель составит 12%. Особенно высоким риск был для мужчин, жены которых перенесли инсульт, курили и страдали от ожирения.

Особенно высоким риск был для мужчин, жены которых перенесли инсульт, курили и страдали от ожирения. Аналогично, у женщин сердечно-сосудистые болезни развивались в 21% и в 9% случаев, если их мужья страдали или не страдали от заболеваний этой группы соответственно.

Авторы исследования считают, что здравоохранение должно ориентироваться на здоровье всей семьи. То есть, в семье с "сердечником" врачи должны проводить мониторинг и здоровья человека, который за ним ухаживает.