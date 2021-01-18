В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусной инфекции. Мама малыша болела COVID-19.

Ребенка родила 29-летняя жительница города Пазарджик. Женщина во время беременности была госпитализирована с высокой температурой и кашлем, сообщает Болгарское национальное радио.

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Во время беременности у женщины обнаружили COVID-19. Из-за болезни врачи решили сделать будущей маме кесарево сечение, так как коронавирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода.

Операция была проведена успешно. Ребенок родился весом 2,75 килограмма и ростом 46 сантиметров.

Ребенку сделали тест на антиген, который показал наличие антител к коронавирусной инфекции. Малыш оказалась здоровым. Совсем скоро их с мамой планируют выписать из больницы.

Что известно об антителах к COVID-19 у новорожденных

В октябре журнал Emerging Infectious Diseases опубликовал исследование, в котором приняли участие 11 женщин из Уханя, которые переболели коронавирусом.

Тогда у всех детей обнаружили антитела IgG. Небольшие антитела, которые могут передаваться через плаценту к плоду. Что интересно, еще у 5 младенцев были антитела IgM, которые вырабатываются непосредственно на инфекцию и не переносятся через плаценту к плоду.

Подобное исследование ранее опубликовали также представители Сингапурской сети исследований акушерства и гинекологии.

По словам исследователей, количество антител была выше у тех младенцев, чьи матери были инфицированы ближе к моменту родов. Однако пока неизвестно, какой уровень защиты младенцев могут обеспечить эти антитела.