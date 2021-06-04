Почки "дядюшкам" от "племянников" из Украины

Министерство здравоохранения Болгарии сообщило, что операции проводили по фальшивой документации. В министерстве отметили, что "имеют все основания полагать, что они не были родственниками, как того требует закон".

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Издание пишет, что по такой схеме провели операцию одному из высокопоставленных чиновников – мужчине пересадили печень, при этом он оказался в начале списка ожидания органов.

За последние два года в государственной больнице было проведено 14 трансплантаций почек от живых доноров. В документах говорится, что все доноры почек — бедные "племянники" из Украины и Молдовы, а реципиенты – богатые "дяди" из таких стран, как Израиль, Япония и Оман",

– заявил министр здравоохранения Стойко Кацаров.

Фальсификация документов не является чем-то новым

Чиновник также рассказал, что состоятельные "дядечки", получившие органы, использовали фальшивые данные.

О нарушении процедуры проведения трансплантаций в Болгарии говорят уже давно. Впрочем, правительство впервые подтвердило подобные случаи.

В Минздраве страны опасаются, что это разоблачение спровоцирует "мощный международный ответ".