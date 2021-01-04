В Болгарии тоже зафиксировали побочные реакции от вакцины Pfizer
В Болгарии зафиксировали четыре случая побочных эффектов с начала вакцинации от коронавируса. Вакцинация проходит препаратом Pfizer/BioNTech.
Директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кириллов заявил, что побочные эффекты были легкими и умеренными, люди уже востановились, пишет BNR News.
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Он также добавил, что двое вакцинированных испытывали боль, еще один жаловался на головокружение, у четвертого немного повысилась температура.
Вакцинация от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря. До понедельника уже вакцинировались почти пять тысяч человек. Сначала в стране вакцинируют медиков и работников сферы здравоохранения.
Что известно о вакцине Pfizer/BioNTech
- BioNTech и Pfizer первыми заявили об эффективности вакцины BNT162b2. Сначала она составляла 90%, затем показатель смогли повысить до 95%. В исследованиях приняли участие более 40 тысяч человек.
- Вакцина компании BioNTech и Pfizer имеет существенный недостаток – сложные условия для хранения, нужна особая сверхнизкая температура. Поэтому ее достаточно сложно доставить в отдаленные местности и бедные страны.
- Стоимость одной дозы около 20 долларов.
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