В Болгарии зафиксировали четыре случая побочных эффектов с начала вакцинации от коронавируса. Вакцинация проходит препаратом Pfizer/BioNTech.

Директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кириллов заявил, что побочные эффекты были легкими и умеренными, люди уже востановились, пишет BNR News.

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Он также добавил, что двое вакцинированных испытывали боль, еще один жаловался на головокружение, у четвертого немного повысилась температура.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря. До понедельника уже вакцинировались почти пять тысяч человек. Сначала в стране вакцинируют медиков и работников сферы здравоохранения.

Что известно о вакцине Pfizer/BioNTech