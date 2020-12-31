Боливия заказала российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса
Правительство Боливии приняло решение заказать 5,2 миллиона доз сомнительной российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Соглашение представители России и Боливии подписали в среду, 30 декабря. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе, пишет издание Mint.
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Согласно условиям соглашения, вакцину латиноамериканской стране предоставит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В январе в Боливию поступит 6 тысяч доз препарата против коронавируса. Сначала в стране будут прививать людей из группы риска. До конца марта должно прийти 1,7 миллиона доз, а остальные вакцины – в течение апреля-мая.
Вакцинация будет бесплатной и добровольной. В Боливии также планируют вакцинировать в рамках инициативы COVAX до 20% граждан в течение первого квартала 2021 года.
Что известно о вакцине "Спутник V"
- Эффективность российской вакцины не признали мировые страны.
- 60% россиян тоже не готовы рисковать и вакцинироваться "Спутником V".
- Уже известно о сильных побочных эффектах от российской вакцины.
- Однако некоторые страны готовы рассматривать вариант "Спутника V". В частности, Венгрия получила российскую вакцину и исследует ее.
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