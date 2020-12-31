Правительство Боливии приняло решение заказать 5,2 миллиона доз сомнительной российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Соглашение представители России и Боливии подписали в среду, 30 декабря. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе, пишет издание Mint.

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Согласно условиям соглашения, вакцину латиноамериканской стране предоставит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В январе в Боливию поступит 6 тысяч доз препарата против коронавируса. Сначала в стране будут прививать людей из группы риска. До конца марта должно прийти 1,7 миллиона доз, а остальные вакцины – в течение апреля-мая.

Вакцинация будет бесплатной и добровольной. В Боливии также планируют вакцинировать в рамках инициативы COVAX до 20% граждан в течение первого квартала 2021 года.

Что известно о вакцине "Спутник V"