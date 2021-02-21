В больницах Черновицкой области лежат 1029 человек с коронавирусом или подозрением на него. Кроме того, 19 февраля зафиксировали наибольшее количество госпитализаций за сутки – в больницу забрали 131 больного.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала, что количество госпитализированных – наибольшее со времен начала пандемии.

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Такого количества госпитализированных людей мы за год борьбы с COVID-19 еще не имели, – отметила Гусак.

Будут ли разворачивать дополнительные кровати

В регионе есть четкий план дополнительного развертывания коек. По словам чиновницы, в план включили почти все больницы, поэтому вскоре должны развернуть еще около 500 коек. Гусак отметила, что это будут делать постепенно, а также с помощью дополнительных работников.

"Кроме того, сейчас формируют резервы медицинских команд и списки в Национальную службу здоровья, чтобы привлечь 18 новых команд медиков.

Какова ситуация в области с кислородным обеспечением

Политик заявила, что в госпиталях продолжают наращивать кислородное обеспечение больных. Сейчас 878 коек свободны.

"Медицинская система готова к борьбе с коронавирусом", – утверждает заместитель председателя ОГА.

Коронавирус на Буковине: статистика

Согласно данным СНБО, по состоянию на 21 февраля в Черновицкой области выявили 51 263 случая коронавируса.

Выздоровели 43 752 больных, но 962 человека умерли.

Обратите внимание! С 24 февраля в Украине снова будет действовать адаптивный карантин. Ранее Гусь предполагала, что из-за сложной эпидемической ситуации в регионе Черновицкая область попадет в оранжевую зону.