В больницах Харькова катастрофически не хватает доступа к кислороду, – волонтер
В коронавирусных больницах Харькова нет точек доступа к потоковому кислороду. Концентраторы для больных COVID-19 можно найти только у волонтеров.
Источник:"Право на власть"
В Харькове критическая ситуация
В городе также существует проблема с госпитализацией. Об этом заявила волонтер Наталья Попова.
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Вся госпитализация проводится таким путем: повезло или у вас есть определенные связи. Почему не подготовились раньше? На брифинге профильного заместителя губернатора прозвучала информация о том, что кислородные баллоны не доехали до Харькова из-за контейнеровоза в Суэцком канале,
– сказала Попова.
Волонтер заявила, что в Харькове действует "квазикарантин", который не имеет ничего общего с ограничениями. В то же время больницы забиты, а в квартирах харьковчан размещены десятки концентраторов.
"Люди спасаются тем, что волонтеры привозят им кислород, так как в больницах его нет", – пояснила женщина.
Она рассказала, что в городе якобы есть неоткрытая больница, которая есть в списке опорных. В ней якобы есть 100 концентраторов, но по какой-то причине ее не запускают.
"Ситуация катастрофическая. Медики 24/7, конечно, творят чудеса, а спасатели помогают заносить пациентов на вторые – третьи этажи в больницах, где нет лифтов. Также они пришли на помощь "кислородникам": по одному – по двое просто ночуют в больницах, отгружая и переставляя баллоны, чтобы пациенты могли дышать", – отметила Попова.
Коронавирус в Харькове: главное
- За сутки 8 апреля COVID-19 в Харькове подхватили 1194 человек. Вакцинацию провели 550 лицам.
- С 10 апреля в Харькове усиливают карантин. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос и на доставку. В то же время общественный транспорт будет курсировать без изменений.
- По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, город вскоре может попасть в красную зону.
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