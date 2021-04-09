В коронавирусных больницах Харькова нет точек доступа к потоковому кислороду. Концентраторы для больных COVID-19 можно найти только у волонтеров.

В Харькове критическая ситуация

В городе также существует проблема с госпитализацией. Об этом заявила волонтер Наталья Попова.

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Вся госпитализация проводится таким путем: повезло или у вас есть определенные связи. Почему не подготовились раньше? На брифинге профильного заместителя губернатора прозвучала информация о том, что кислородные баллоны не доехали до Харькова из-за контейнеровоза в Суэцком канале,

– сказала Попова.

Волонтер заявила, что в Харькове действует "квазикарантин", который не имеет ничего общего с ограничениями. В то же время больницы забиты, а в квартирах харьковчан размещены десятки концентраторов.

"Люди спасаются тем, что волонтеры привозят им кислород, так как в больницах его нет", – пояснила женщина.

Она рассказала, что в городе якобы есть неоткрытая больница, которая есть в списке опорных. В ней якобы есть 100 концентраторов, но по какой-то причине ее не запускают.

"Ситуация катастрофическая. Медики 24/7, конечно, творят чудеса, а спасатели помогают заносить пациентов на вторые – третьи этажи в больницах, где нет лифтов. Также они пришли на помощь "кислородникам": по одному – по двое просто ночуют в больницах, отгружая и переставляя баллоны, чтобы пациенты могли дышать", – отметила Попова.

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