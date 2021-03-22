В Николаеве стремительно возросло количество новых больных коронавирусом. В больницах города уже не осталось свободных мест, поэтому пациентов размещают в коридорах.

Больные коронавирусом люди лежат в коридорах 3 городской больницы. Однако в 1 и 5 госпиталях ситуация еще хуже.

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Что происходит в больницах

По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata, утром 22 марта третья больница заполнена на 84,4%, первая – на 85,9%, пятая – на 98,3%. Зато областная инфекционная больница вообще заполнена на 100%.

Карантин в Николаеве

Собственно, поэтому в Николаеве 24 марта до 4 апреля включительно усиливают карантин. На этот период закроют учреждения культуры, торговые центры, ярмарки "выходного дня". Кафе и рестораны будут работать только на доставку. Массовые мероприятия также отменят.

Коронавирус на Николаевщине: что известно

За сутки 21 марта в Николаевской области диагностировали 301 случай коронавируса. От начала пандемии – 48 575.

В Украине за сутки обнаружили 7 893 новых больных. Умерло 157 человек.

Сейчас Николаевщина находится в оранжевой зоне карантина. Однако глава ОГА Виталий Ким заявлял, что область уверенно идет в Красную.

Коридоры третьей больницы Николаева / Фото "НикВести"