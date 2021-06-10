В больницах Укрзализныци НАБУ проводит обыски

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в больницах Укрзализныци. СМИ пишут, что расследуют завладение 60 миллионами гривен.

В УЗ заверили, что способствуют НАБУ. Следователям предоставили доступ ко всем помещениям, предусмотренных постановлением суда для проведения обысков в рамках досудебного расследования.

Кстати Присвоил 750 тысяч гривен: чиновнику "Укрзализныци" сообщили о подозрении

Почему проводят обыски

Должностных лиц филиалов "Центр охраны здоровья" "Укрзализныци" подозревают в закупке услуг ПЦР-тестирования по завышенным ценам. Это якобы происходило с сентября по декабрь 2020 года, в этот период закупки приостановил департамент категорийного управления и службы безопасности УЗ.

Материалы о возможном нарушении передали правоохранителям.

Где продолжаются обыски

"Украинская правда" пишет, что обыски проводят в медучреждениях Киева и других городах. Утверждают, что следственные действия не влияют на лечение пациентов.

Собеседник антикоррупционных органов рассказал, что расследуют завладение 60 миллионами гривен. Эти деньги, мол, Национальная служба здоровья выделила больницам УЗ. Однако заведения не лечили больных с COVID-19.