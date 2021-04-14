Сейчас Запорожье находится в красной зоне карантина. Несмотря на карантинные ограничения, среднее количество госпитализированных не снижается.

В это же время в Мелитополе ситуация значительно лучше – сейчас там заполнено 28% больничных мест. Поэтому город предложил Запорожью принять больных в случае необходимости.

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От Запорожья до Мелитополя недалеко. Всего 125,4 километра. То есть ориентировочно полтора часа езды.

У нас сегодня есть свободные места, а также необходимый кадровый и технический потенциал, чтобы в тяжелые времена принимать больных из других общин, в том числе можем поддержать коллег из областного центра, которые оказались в чрезвычайно сложной ситуации,

– заявил руководитель отдела здравоохранения городского совета Мелитополя Сергей Селевич.

Ситуация с коронавирусом в Запорожье