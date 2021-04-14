В больницах Запорожья заканчиваются COVID-места: больных могут направлять в другой город
Сейчас Запорожье находится в красной зоне карантина. Несмотря на карантинные ограничения, среднее количество госпитализированных не снижается.
В это же время в Мелитополе ситуация значительно лучше – сейчас там заполнено 28% больничных мест. Поэтому город предложил Запорожью принять больных в случае необходимости.
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От Запорожья до Мелитополя недалеко. Всего 125,4 километра. То есть ориентировочно полтора часа езды.
У нас сегодня есть свободные места, а также необходимый кадровый и технический потенциал, чтобы в тяжелые времена принимать больных из других общин, в том числе можем поддержать коллег из областного центра, которые оказались в чрезвычайно сложной ситуации,
– заявил руководитель отдела здравоохранения городского совета Мелитополя Сергей Селевич.
Ситуация с коронавирусом в Запорожье
- За минувшие сутки, 13 апреля, в Запорожье обнаружили 525 новых больных коронавирусом.
- Средняя загруженность городских больниц превышает 70%. А в двух учреждениях занято более 90% койкомест.
- Сейчас город находится в красной зоне карантина, поэтому там действуют соответствующие ограничения. В частности запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Ограничена работа общественного транспорта.
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