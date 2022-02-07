Благодаря масштабным махинациям удалось украсть примерно 12 миллионов гривен. Это только по предварительным данным. Соответствующую схему разоблачила Служба безопасности Украины.

Внимание На Львовщине военный разворовал 800 тысяч гривен на отоплении

Детали схемы

Как установило следствие, схему организовала заместитель начальника финансового отдела. На протяжении последних двух лет женщина осуществляла оплату вымышленных услуг и работ. Работала не одна – в сговоре с сообщниками.

В частности, чиновница перечисляла деньги на счета аффилированных субъектов предпринимательской деятельности за якобы проведение строительных и ремонтных работ медицинского учреждения,

– говорится в сообщении.

Также подтвердили, что женщина начисляла безосновательные премии, авансы и зарплаты. Под видом "ковидной" доплаты женщина осуществляла начисления, суммы которых превышали определенные нормы материального обеспечения как медицинским работникам, так и лицам, которые якобы оказывали услуги поликлинике.

Сама злоумышленница имела более 10 собственных банковских карточек, куда регулярно поступали присвоенные средства.

По выводам экспертиз, таким образом дельцам удалось присвоить почти 12 миллионов гривен государственных денег, которые выделила Национальная служба здоровья Украины на борьбу с пандемией COVID-19.

Что угрожает участникам схемы

Сейчас заместителя руководителя финансового отдела сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы выявить и привлечь к ответственности других лиц, причастных к функционированию противоправной схемы.